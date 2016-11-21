Цена протестов в центре Киева: журналисты узнали, кто устраивает митинги и сколько это стоит (видео)
Через три года после Революции достоинства на Майдане снова можно услышать лозунги, увидеть митингующих и полицию.
Вот только теперь на этом можно неплохо заработать.
Организаторы подобных акций тщательно скрываются, но журналистам удалось узнать имена спонсоров "третьего Майдана" и обнаружить целую корпорацию производителей "революций под ключ".
Читайте такжеНесколько тысяч человек направляются колоннами к Нацбанку
"Оплата таких услуг колеблется от 80 до 130 гривень", - говорится в сюжете.
Также отмечается, что организатор имеет нескольких модераторов, каждый из которых руководит группой из 10 человек.
Но это - лишь вершина айсберга, ведь журналисты нашли организатора массовых протестов в Киеве, который пообещал собрать людей на митинг.
Организатор рассказала, что полиции нужно заплатить 2 тыс., 1,5 тыс. - КГГА, а ей самой - 100 долларов.
"В среднем получается 50-60 тысяч гривень в день, в зависимости от количества часов", - заявила организатор.
Напомним, в Киеве несколько дней под Национальным банком проходил митинг с требованием уволить главу учреждения Валерию Гонтареву.
Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.