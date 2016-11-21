Цена протестов в центре Киева: журналисты узнали, кто устраивает митинги и сколько это стоит (видео)

Вот только теперь на этом можно неплохо заработать.

Организаторы подобных акций тщательно скрываются, но журналистам удалось узнать имена спонсоров "третьего Майдана" и обнаружить целую корпорацию производителей "революций под ключ".

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"Оплата таких услуг колеблется от 80 до 130 гривень", - говорится в сюжете.

Также отмечается, что организатор имеет нескольких модераторов, каждый из которых руководит группой из 10 человек.

Но это - лишь вершина айсберга, ведь журналисты нашли организатора массовых протестов в Киеве, который пообещал собрать людей на митинг.

Организатор рассказала, что полиции нужно заплатить 2 тыс., 1,5 тыс. - КГГА, а ей самой - 100 долларов.

"В среднем получается 50-60 тысяч гривень в день, в зависимости от количества часов", - заявила организатор.

Напомним, в Киеве несколько дней под Национальным банком проходил митинг с требованием уволить главу учреждения Валерию Гонтареву.

Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.