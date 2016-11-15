Митинги в центре Киева: несколько человек пытались пронести травматическое оружие
14:02, 15 ноября 2016Общество
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Полиция обнаружила и не пропустила нескольких человек, которые пытались попасть на митинг в центре Киева с зарегистрированным травматическим оружием.
Металлические рамки на митинге в центре Киева / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в г. Киеве.
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"Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у нескольких лиц зарегистрированное травматическое оружие. Со всеми проведена профилактическая беседа о нецелесообразности пребывания в местах массовых мероприятий людей с оружием. Эта превентивная работа для того, чтобы избежать провокаций и конфликтов", - отметили в полиции.
Как сообщал УНИАН, в Киеве проходят митинги. Активисты заявили, что якобы собрались из-за подорожания хлеба и повышения тарифов.
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