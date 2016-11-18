Обама и лидеры пяти стран ЕС договорились сохранять санкции против России

По информации Белого дома, во время встречи в Берлине лидеры договорились, что Москва должна придерживаться обязательств по выполнению Минских соглашений для урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

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В частности, они пришли к согласию, что санкции Запада, введенные против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит этих обязательств.

Также они согласились с важностью укрепления Организации североатлантического договора (НАТО) относительно "дальнейшего выполнения трансатлантической повестки дня".

Встреча прошла во время последнего официального визита Обамы в Европу на посту президента США.

Ранее европейские лидеры были обеспокоены заявлениями избранного президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании, что НАТО как альянс "устарел", и что он рассмотрел бы отмена санкций против России и признал аннексию Россией украинского Крыма.