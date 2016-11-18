В этом году сообщено о подозрении в совершении преступлений против нацбезопасности 28 лицам - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместной пресс-конференции с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"В течение этого года уведомлены о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности и международного права 28 лиц, в том числе 20 граждан Российской Федерации, в частности, 14 генералов и адмиралов, два полковника вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, "в суд направлено 9 обвинительных актов о преступлениях указанной категории и получено 14 обвинительных приговоров в отношении 14 человек".