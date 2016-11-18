В "Батькивщине" прогнозируют "тарифный майдан", если суд не отменит повышение коммуналки (видео)

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1, передает ТСН.

"Если суд не примет решение, то я убежден, что миллионы людей выйдут на акции протеста и мы выйдем к людям. Терпеть никто не будет", - сказал Соболев.

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"Вчера НКРЭ во главе с Вовком принял решение поднять тариф для теплоэлектроенергетики с 1,27 грн до 1,80. 80% теплоэнергетики – это собственность господина Ахметова, поэтому я убежден, что эти деньги будут дальше работать на дестабилизацию Донецка, Луганска, Запорожья и других регионов", - добавил он.

Напомним, 15 ноября в центре Киева проходили акции протеста, в них принимали участие более 6 тысяч человек.

Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны вул. Институтской собирались "титушки".

Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривень.

Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.