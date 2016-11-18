В "Батькивщине" прогнозируют "тарифный майдан", если суд не отменит повышение коммуналки (видео)
Зампредседателя фракции ВО "Батькивщина" в парламенте Сергей Соболев заявил, что если в пятницу, 18 ноября, суд не отменит повышение коммунальных тарифов, то люди выйдут на массовые акции протеста.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1, передает ТСН.
"Если суд не примет решение, то я убежден, что миллионы людей выйдут на акции протеста и мы выйдем к людям. Терпеть никто не будет", - сказал Соболев.
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"Вчера НКРЭ во главе с Вовком принял решение поднять тариф для теплоэлектроенергетики с 1,27 грн до 1,80. 80% теплоэнергетики – это собственность господина Ахметова, поэтому я убежден, что эти деньги будут дальше работать на дестабилизацию Донецка, Луганска, Запорожья и других регионов", - добавил он.
Напомним, 15 ноября в центре Киева проходили акции протеста, в них принимали участие более 6 тысяч человек.
Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны вул. Институтской собирались "титушки".
Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривень.
Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.