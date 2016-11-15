Митинги в центре Киева: возле Мариинского парка собираются "титушки" (видео)

Об этом сообщает журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.

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"Как и не было этих трех лет. Титушки снова возле Мариинского", - написал он.

Режиссер объединения "Вавилон 13" Константин Кляцкин также пишет о титушках со стороны ул. Институтской.

"Кроме откровенно "70-гривневых" (стандартная плата за митинги тарифного майдана) со стороны Институтской подошли откровенные титушки. Ненавижу эти рожи. Вспомнил сразу, как на этом же месте когда-то бросили гранату в оцепление", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Независимости в Киеве проходят митинги. Активисты заявили, что якобы собрались из-за подорожания хлеба и повышения тарифов.