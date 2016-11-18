Юлия Ковалив уходит из Минэкономразвития и возглавит Офис нацинвестсовета при президенте
Юлия Ковалив, назначенная весной 2015 года на должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины, покидает министерство и намерена возглавить Офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Сегодня я оставляю Министерство для нового вызова. Стране как никогда нужны инвестиции для экономического развития. Поэтому я посвящу свою следующую работу по изменению инвестиционного климата и привлечению инвесторов в качестве руководителя Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины», - заявила Ковалив.
На должности в Министерстве Министерство экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив проработала 1, 5 года.
Читайте такжеМинэкономразвития посчитало убытки ТОП-100 госкомпаний - 53 миллиарда за год
«Я верю в то, что нам удалось заложить основы действительно неотвратимых изменений. И горжусь многими вещами: знаковым законом "О рынке природного газа", который мы писали вместе с коллегами из НКРЭ КП; реформой государственных предприятий, над которой мы устали работаем с командой Минэкономразвития; изменениями в антимонопольное законодательство, которое мы инициировали и началом системной работы над привлечением инвестиций», - отметила она.
Как сообщалось, 29 августа 2016 года в результате ротации в команде президента Борис Ложкин покинул пост главы АП и занял пост секретаря Национального инвестиционного совета на общественных началах.