Регионалы предлагают ограничить зарплату Тимошенко на время кризиса

Народный депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ предлагает ограничить заработную плату премьер-министра на время экономического кризиса.

Об этом говорится в проекте закона Украины «Об оплате труда высших должностных лиц на период выхода страны из кризиса», зарегистрированном сегодня депутатом в Верховной Раде.

Проектом предусмотрено внесение изменения в статью 56 закона Украины «О Кабинете Министров Украины» в части ограничения на время кризиса должностного оклада премьер-министра Украины на уровне семи размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленных законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год (то есть в нынешних условиях должностной оклад уменьшится с 6 тыс. 640 грн. до 4 тыс. 683 грн.).

Также на этот период предлагается ограничить максимальный уровень ежемесячной зарплаты премьер-министра пятнадцатью прожиточными минимумами для трудоспособных лиц. Таким образом предельный размер заплаты ограничивается суммой 10 тыс. 036 грн.

В соответствии с постановлением Кабмина от 30 июня 2005 года №510 «Об оплате труда руководящих работников государственных органов», должностные оклады руководящих работников государственных органов устанавливаются в процентах к должностному окладу премьер-министра Украины. Таким образом должностные оклады и ежемесячные заработные платы руководящих работников государственных органов также будут ограничены.