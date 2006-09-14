Украина откладывает желание присоединиться к НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться к НАТО.

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе после заседания комиссии «Украина-НАТО», сообщает «Рейтерс».

По данным агентства, В.ЯНУКОВИЧ объяснил свое заявление публичной оппозицией в Украине присоединению к НАТО.

«Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны будем взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - цитирует В.ЯНУКОВИЧА «Рейтерс».