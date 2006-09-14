Украина откладывает желание присоединиться к НАТО
15:19, 14 сентября 2006Политика
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Об этом Янукович заявил в Брюсселе
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина откладывает свое желание присоединиться к НАТО.
Об этом он сказал сегодня в Брюсселе после заседания комиссии «Украина-НАТО», сообщает «Рейтерс».
По данным агентства, В.ЯНУКОВИЧ объяснил свое заявление публичной оппозицией в Украине присоединению к НАТО.
«Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны будем взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - цитирует В.ЯНУКОВИЧА «Рейтерс».
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