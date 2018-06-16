Кремлевский крен соседей Украины

В ожидании дестабилизации ситуации внутри страны, украинцы не особо склонны замечать, что происходит «за забором» - у ближайших соседей на западных границах. Вместе с тем, тенденция к увеличению количества евроскептиков, и, как следствие, приход к власти пророссийских сил в странах Юго-Восточной Европы, могут иметь негативные последствия для всего региона, в том числе, для Украины.

В частности, в минувшие выходные в Болгарии, которая уже является членом ЕС и НАТО, и Молдове, которая, наравне с Украиной, идет по пути евроинтеграции, состоялись выборы президентов. Причем, в Молдове прямые выборы президента прошли впервые с 1996 года – с 2000 года президента избирал парламент страны. Но примечательным волеизъявление жителей этих стран стало потому, что в обоих случаях победу получили пророссийские кандидаты.

В симпатиях к РФ они были небезосновательно заподозрены из-за очевидной риторики в ходе избирательных кампаний. Так, выдвиженец от Социалистической партии Болгарии Румен Радев заявлял, что выступает против миграционной политики Евросоюза, призывал к отмене антироссийских санкций и настаивал, что Болгария должна «более прагматично» подходить к вопросу аннексии Крыма Россией.

В свою очередь, среди предвыборных обещаний лидера Партии социалистов Молдовы Игоря Додона видное место занимали посулы в полном объеме восстановить экономические отношения с Россией, отказаться от ассоциации с ЕС, отменив соответствующее соглашение путем референдума, а также взять курс на федерализацию Молдовы. Собственно, в подтверждение своих предвыборных обещаний, после победы Игорь Додон заявил, что в качестве президента планирует сначала визит в Москву, а уже после – в Брюссель.

Справедливости ради отметим, что и Болгария, и Молдова – парламентские республики, в которых президент имеет довольно скудные полномочия и не сможет реализовать своих предвыборных обещаний без согласования с парламентом. Но, несмотря на это, эксперт «Майдана иностранных дел» Олег Белоколос считает, что Украине, которая долгое время уделяла своим ближайшим западным соседям недостаточно внимания, следует все же повернуться лицом к своему региону. «К сожалению, у нас нет определенности в отношении наших соседей, а Россия в этих странах работает активно и системно, постоянно осуществляя разного рода контакты», - отмечает он.

Спекуляция российской темой

Между новоизбранными президентами, как и между государствами, их избравшими, существуют различия в вопросе выстраивания будущих отношений с Россией. По словам дипломата, экс-генконсула Украины в Стамбуле и Эдинбурге, главы правления «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, к пророссийской предвыборной риторике новоизбранного президента Болгарии следует относиться с пониманием того, что Радев лишь умело спекулировал на теме России. В том числе, для того, чтобы одержать победу в президентской гонке. «У болгар государственность во многом связана с Москвой. И на этом, как и на неудовлетворенности уровнем экономического развития и проблемах ЕС, строил свою предвыборную риторику Радев», - отмечает он.

В этой связи, радость российских политологов, бросившихся рассуждать о вероятности разворота Болгарии на 180 градусов и возрождении «Южного потока», несколько преждевременна. Во-первых, потому, что в избирательной программе Радева нет пунктов о выходе Болгарии ЕС и НАТО для переориентации на какие-то российские интеграционные объединения. Во-вторых, в теме «Южного потока» и энергетического сотрудничества с РФ больший вес имеет мнение Германии, нежели Болгарии. «София в значительной степени зависима от Брюсселя. А в вопросах энергетики, как и в вопросах производства и промышленности, решающее слово остается за Германией», - констатирует Яременко.

Да, еще совсем недавно Болгарию часто бросало в крайности: то она демонстрировала интерес в реализации различных энергетических проектов с Россией (так как часть болгарских элит рассчитывала получить с них свои дивиденды), то показывала готовность следовать в фарватере европейской энергетической политики и подрывала возможности РФ в реализации подобных энергетических проектов. Но сегодня есть основания полагать, что любые разговоры о возрождении сотрудничества между Софией и Москвой в этой сфере так и останутся разговорами. Причем, с подачи Москвы. Поскольку, на сегодняшний день, нет ни одного российского проекта транспортировки энергоносителей через Болгарию, так как Россия сделала ставку на Турцию и сосредоточилась на реализации проекта «Турецкий поток».

Отдельно стоит отметить, что провести какие-либо радикальные решения президенту Болгарии будет трудно, так как у него нет опоры в парламенте в виде своей политической силы.

Простые московские сценарии

Совсем иная ситуация складывается в Молдове. По словам руководителя аналитической группы «DaVinci AG» Анатолия Баронина, победа Игоря Додона приведет к переориентации Кишинева на Москву, как в политическом, так и экономическом аспекте. Относительно последнего, в частности, можно ожидать довольно быстрого сближения Молдовы с Евразийским экономическим союзом и восстановления полного российского влияния. Однако прорыва в торгово-экономических отношениях с Россией не случится. Решающей причиной в этом вопросе будет, конечно, отсутствие единой границы. Но не стоит сбрасывать со счетов российский интерес: развитие экономических отношений с официальным Кишиневом не является приоритетным для РФ.

Таким образом, подобное экономическое сближение Молдовы с Россией не особо отразится на Украине. «Я не вижу особых экономических последствий для Украины: общая граница, и импортоориентированность экономики Молдовы не позволит новой власти в Кишиневе делать резкие маневры», - считает Баронин.

А вот политический фактор вполне может нести угрозы для нашей страны. По словам эксперта, Молдова будет использоваться Кремлем с целью мобилизации пророссийского электората в Украине и попытки реванша.

В том, что Москва сделает ставку «на политику», сомнений нет. Однако одного лишь президента Молдовы для продвижения этой ставки недостаточно. Дело в том, что, как уже говорилось выше, конституционные полномочия главы Республики Молдова весьма ограничены. Поэтому для существенных изменений во внешней политике Игорю Додону придется инициировать перевыборы парламента. Правда, таких намерений он не скрывает. «Если парламентское большинство не согласится с мнением президента, тогда президент может выйти на референдум, поменять Конституцию, попросить больше полномочий либо роспуска парламента», - заявил новоизбранный руководитель Молдовы в интервью одному из российских телеканалов.

Анатолий Баронин убежден, что досрочные парламентские выборы нужны Додону для того, чтобы привести в законодательный орган страны больше пророссийских сил и сменить правительство: «Это позволит уже более радикально менять политику страны, а также изменить Конституцию, закрепив федерализацию и расширение полномочий автономий».

Главным образом, по мнению Баронина, федерализация будет основываться на идее реинтеграции Приднестровья. Именно этот путь может быть поддержан Москвой. Дело в том, что, во-первых, это уменьшит финансовую нагрузку на РФ по поддержке непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР), а также – затруднит возможности для возвращения Молдовы на европейский путь: федерализация страны позволит России оперативнее влиять на Кишинев и прибегнуть к дестабилизации, если Молдова вдруг возобновит движение на Запад.

Во-вторых, по словам аналитика, федерализация Молдовы повысит региональные риски и позволит России создать на юго-западе от Украины ячейки подрывной деятельности, ориентированные на южные области нашей страны. Особенно, если учесть, что и в Приднестровье и, немного позже, в Молдове, существует вероятность расширения российского военного присутствия.

Рычаги воздействия

По мнению директора компании стратегического консалтинга «Berta Communications» Тараса Березовца, чтобы противостоять этим вызовам, их нужно осознать и быть готовыми действовать максимально жестко, симметрично действиям молдавских властей. К примеру, по словам эксперта, Украина, на сегодняшний день, полностью перекрыла трафик в Приднестровье. «Поэтому, в случае необходимости, можно рассмотреть вариант полного ограничения железнодорожного сообщения Кишинева с Москвой. В одностороннем порядке искусственно ограничить торговлю - поставки товаров из Молдовы и России и наоборот – чтобы усилить экономическое давление», - рассуждает он.

Не лишним будет использовать возможности давления на Молдову при помощи еще одной соседки – Румынии. «Мы должны предложить Румынии принять совместную программу действий касательного того, что делать с оголтелым Додоном и тем курсом на смену интеграции Молдовы, который он сегодня взял», - считает политолог.

Он убежден, что Румыния в этом заинтересована и сама. Однако без Украины не справится.

Как бы там ни было, на сегодняшний день официально Украина подтверждает готовность развивать добрососедские отношения с Молдовой. Однако, по словам замглавы Администрации президента Украины Константина Елисеева, положительная динамика этих отношений будет напрямую зависеть от настроенности нового руководства Молдовы развивать сотрудничество на основе четкого уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая непризнание аннексии Крыма, и преданности базовым принципам международного права.

И нашим, и вашим

«Факт всенародного избрания президента – это фактор не столько юридический, сколько политический. Но он может использоваться в качестве эффективного инструмента для навязывания своей игры другим институтам политической системы Молдовы, а Россия в этом процессе будет безусловно «помогать» и подталкивать нового президента к определенным шагам», - убежден политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Однако политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не склонен сгущать краски. Поскольку, несмотря на то, что президент Молдовы был избран всенародно, и этой темой вполне может спекулировать Россия, поле для маневра для воплощения своих избирательных обещаний у Игоря Додона все равно довольно узкое.

Кулик напоминает, что заявления новоизбранного президента о том, что он-де будет добиваться перевыборов парламента, расширения полномочий главы государства и пересмотра Конституции – заканчиваются там, где начинаются интересы крупного капитала Молдовы, способного приструнить и президента, и его политическую силу – социалистов. В этой связи, по мнению эксперта, ожидать досрочных парламентских выборов в Молдове не стоит. А через два года, когда должны будут состояться плановые, от рейтинга Игоря Додона может не остаться и следа. «Поскольку у граждан Молдовы изначально были завышенные ожидания, как от института президента Молдовы, так и от самого Додона», - отмечает Кулик.

Вместе с тем, по мнению аналитика, для Республики Молдова наличие пророссийского президента и прозападного правительства позволяет решить некоторые стратегические вопросы. С одной стороны – пытаться восстанавливать доступ к российским рынкам. С другой – продолжить евроинтеграцию и получение помощи со стороны ЕС.

Кроме того, разделение полномочий и ролей в руководстве Молдовы не помешает отношениям с Украиной. Если не на уровне президента, то на уровне премьера или министра иностранных дел Молдовы. Не говоря уже о продолжении межпарламентского сотрудничества между странами. Особенно, если учесть, что именно Украина играет активную роль гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию

Константин Гончаров