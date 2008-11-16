Внешнюю помощь надо направить на помощь внутреннему рынку Украины
Аргументы главы Донецкой ОГА
Председатель Донецкой областной госадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО убежден, что предоставленную Украине внешнюю финансовую помощь надо направить на раскрытие внутреннего рынка страны. об этом он сообщил на встрече с журналистами.
Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.ЛОГВИНЕНКО, полученные внешние кредиты необходимо направить на оживление внутреннего рынка страны через реализацию государственных социальных программ. «Есть государственные обязательства по определенным социальным проектам: жилье, дороги. А также - машиностроительный комплекс, в том числе и угольное машиностроение», - отметил В. ЛОГВИНЕНКО, подчеркнув, что «если приложить сюда деньги, то мы раскрываем внутренний рынок потребления металла».
По его словам, «только город Донецк может взять порядка 80 тыс. тонн (металлической продукции – УНИАН) под свою программу строительства жилья. Донецкая область может добавить к этим 80 тыс. тонн еще порядка 300 тыс. тонн металла на дорожное строительство».
Губернатор пояснил, что «дорожное строительство включает и строительство искусственных сооружений, где используется металл».
Но, как подчеркнул В.ЛОГВИНЕНКО, «главный потребитель и рычаг развития внутреннего рынка – это, конечно, машиностроение, в том числе и угольное машиностроение», и только Донецкая область потребует от машиностроителей около 40 дорогостоящих угольных комплексов.
Тогда, по его мнению, «цена на металл, в том числе на внутренний металл будет соответствовать покупательской способности».
По оценке руководителя области, «ситуация, которая произошла сейчас – это как раз тот серьезный сигнал, предупреждение, что если мы в течение нескольких месяцев, в течение полугода серьезно не предложим проекты, программы раскрытия внутреннего рынка, ожидать положительного результата будет достаточно сложно».
«Нельзя постоянно зависеть от внешних обстоятельств, на которые мы очень мало влияем», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО, добавив, что все эти вопросы надо оперативно решать на государственном уровне, так как «на региональном уровне от нас мало зависит расширение внутреннего рынка».