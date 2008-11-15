Тимошенко призналась, без чего не представляет себе жизни

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником.

“Я, как и каждый современный человек, не представляю себе жизни без радио, телевидения, Интернета, электронной почты и телефона. Как можно жить без честных новостей, интересных кинофильмов, прекрасных просветительских программ, писем и телеграмм от родных, звонков от друзей?”, - отмечается в приветствии, текст которого размещен на Правительственном портале.

“Вы насыщаете нашу жизнь информацией, соединяете родных и близких, которые могут находиться в разных уголках планеты, но благодаря вам, вашей работе люди не чувствуют себя одинокими”, - констатировала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мы так привыкли к постоянному пользованию коммутативными возможностями, которые человечеству подарил технический прогресс, что даже иногда не обращаем внимания на них. Однако со всеми этими чудесами человеческого интеллекта мы сталкиваемся благодаря ежедневной, круглосуточной работе сотен тысяч людей, которые работают в отрасли телевидения, радио, связи и которые дарят всем нам большую роскошь общения”, - отметила премьер-министр.

Она пожелала всем причастным к этому празднику быть здоровыми и счастливыми, зажиточными и уверенными в собственных силах.