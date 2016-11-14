В Народном фронте обвинили Опоблок в финансировании митингов "Батькивщины"

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Все видят, что фракция, где больше всего плачут о газе и тарифах, фактически объединилась в пророссийскую "объединенную оппозицию" с "Оккупационным блоком" и голосует с ними синхронно. Они вместе имитируют теперь акции протеста", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Я вернулся из Черновцов. Проплачивают билеты для 75 профсоюзов работников медицинской отрасли. Есть информация, что из Житомира 500 "обманутых вкладчиков" везут в Киев, а деньги им выдают в штабе Оппоблока", - заявил руководитель фракции.

Он подчеркнул, что "Народный фронт" неоднократно обращал внимание руководства СБУ относительно антиукраинской деятельности телеканала "Интер" и прокремлевских нардепов, фамилии которых стали известны из переписки прокремлевского политтехнолога Столяровой – это народные депутаты Каплин, Добродомов, Борислав Береза и бывший руководитель администрации Януковича Левочкин.

"Подготовленые Москвой массовые уличные акции, основной целью которых будет на самом деле расшатать ситуацию в стране для досрочных выборов в Верховную Раду, а затем и досрочных президентских выборов", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы убеждены, что конечная цель этого - отмена введенных Яценюком санкций и реформ, проголосовать законы, направленные на полную смену внешнеполитического курса и выполнения требований Путина. Кроме того, организованые Москвой массовые протестные акции будут использованы как оправдание для искусственного "сепаратизма" в местных советах по Украине", - резюмировал Максим Бурбак.