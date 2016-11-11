В России заблуждаются относительно пророссийской позиции Трампа - посол Украины в США

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает ТСН.

"Если Россия будет ждать, пока Трамп придет в офис и изменит внешнюю политику... Как мы увидели, что там все аплодируют. Такое впечатление, что вся Россия голосует за Трампа. Я думаю, там ошибаются относительно институтов здесь, в Соединенных Штатах, и позиции самого Трампа", - сказал посол.

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Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября. Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов.