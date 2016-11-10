Глава комитета по нацбезопасности рассказал, что поможет Украине сохранить независимость

Об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп "Народного фронта" Сергей Пашинский во время выездного заседания комитета, которое состоялось на военном полигоне в с. Девички Киевской области, говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Представители Минобороны, члены Комитета по вопросам нацбезопасности, разработчики-конструкторы и военные приняли участие в испытании новых минометов, изготовленных на украинских оборонных заводах, в частности, М120-15 "Молот", минометов калибров 82 и 60 мм и тому подобное.

Пашинский в комментарии журналистам подчеркнул, что на выездное заседание приглашали многочисленных популистов, которые распространяют "измены" о якобы некачественном вооружении, однако они не приехали.

"Я персонально обращаюсь к господину Березюку, к господину Пастуху: если вы делаете какие-то громкие заявления, то надо их проверять", - заявил Пашинский.

Председатель оборонного комитета отметил, что продемонстрированные образцы вооружений были изготовлены ПАО "Завод Маяк" и КБ "Артиллерийское вооружение", часть продемонстрированных образцов уже находится на фронте, другие - будут отправлены туда в ближайшее время.

"Я благодарен Минобороны, Генштабу, которые организовали этот выездной комитет. Это и есть тот гражданский контроль, о котором так любят говорить наши борцы с коррупцией, а не шоу в парламентском зале без понимания процессов, которые происходят, лишь бы что-то прокукарекать", - подчеркнул Пашинский.

"Это та дорога, которая реально приведет нас к независимости, это тот путь, который мы обязаны пройти, чтобы вооружить нашу армию, потому что, к сожалению, военная агрессия РФ длится, и только современные вооружения могут помочь сохранить независимость нашего государства", - добавил председатель Комитета.

Пашинский подчеркнул, что особой сенсацией должен стать 60-мм миномет - новинка украинского оружия, которое уже ждут на передовой бойцы.

Технический директор завода ПАО "Маяк" Валерий Синицын отметил, что "обычно на разработку нового вида вооружения нужно 8-9 лет, зато украинские конструкторы справились за полгода, сейчас идут государственные испытания образцов и в дальнейшем их уже возьмут на постоянное использование".

Заместитель министра обороны Игорь Павловский сообщил, что ориентировочный срок испытания этого миномету составляет 1 месяц, после этого он начнет поставляться в боевые части.

"Мы разработали его по ускоренной программе, ориентировочно в декабре все это будет в армии", - сказал заместитель министра.

Народные депутаты и журналисты имели возможность протестировать новинку под наблюдением конструкторов и профессиональных военных. В частности, возможности миномета испытали члены фракции "Народный фронт" Юрий Береза и Андрей Тетерук.

"Сейчас я проверил миномет собственным опытом. Очень хорошо в плане отдачи, даже на том уровне, как я прицелился, можно поразить цель, скажем, дальностью до километра. Очень элементарно", - сказал Тетерук.