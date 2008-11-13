В Баку началась встреча Ющенко с Алиевым

В Баку началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главы государства обсудят повестку дня работы IV Саммита по вопросам энергобезопасности, который начнется в Баку завтра, а также вопросы энергетического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.