В Баку началась встреча Ющенко с Алиевым

18:09, 13 ноября 2008
Политика
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Завтра - саммит

В Баку началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главы государства обсудят повестку дня работы IV Саммита по вопросам энергобезопасности, который начнется в Баку завтра, а также вопросы энергетического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

 

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