Янукович увидел, что всех украинцев на шпагат посадили

Фракция Партии регионов на следующей неделе предложит Верховной Раде рассмотреть 12 законопроектов, направленных на преодоление экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства, которое он возглавляет.

«Мы предложим власти антикризисные законопроекты, которые минимизируют имеющиеся негативные экономические и финансовые явления», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас эти законопроекты отрабатываются и будут предложены для принятия на следующей неделе.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация в Украине не просто угрожающая, а опасная. В частности, по его словам, негативным явлением является упадок в сельском хозяйстве, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Вся отрасль жилищно-коммунального хозяйства сегодня является банкротом. Посадили все ЖКХ, а теперь из-за этого всех украинцев на шпагат посадили и хотят сделать из них олимпийцев», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что его команда не боится взять на себя ответственность.

Он отметил, что фракция Партии регионов сделает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию в Украине как экономически, так и политически.

«Мы предпримем последнюю попытку избрать председателя Верховной Рады, возможно, вокруг этого объединится большинство, которое примет антикризисные законы», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в такое развитие событий «хотелось бы верить, но верится очень трудно».