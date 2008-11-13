НУ-НС платит Литвину той же монетой

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не будет поддерживать кандидатуру Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

«Как мы можем голосовать за ЛИТВИНА, фракция которого голосовала за отставку нашего спикера, применив абсолютно нелегитимную процедуру. Какой может быть наша позиция, если мы понимаем, что произошло вчера, – конечно, негативной», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.

После этого в парламенте был зарегистрирован проект постановления об избрании В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады Украины. Автор документа - народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”).