Ющенко и Тимошенко примут участие в ІХ съезде судей

Об этом сообщили их пресс-службы

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в работе ІХ съезда судей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО также примет участие в работе IX съезда судей Украины. Об этом сообщает Правительственный портал. Начало работы съезда - в 10:00. Место проведения: Международный центр культуры и искусств Украины (ул. Институтская, 1).

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