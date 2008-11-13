Ющенко и Тимошенко примут участие в ІХ съезде судей
06:35, 13 ноября 2008Политика
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Об этом сообщили их пресс-службы
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в работе ІХ съезда судей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО также примет участие в работе IX съезда судей Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Начало работы съезда - в 10:00.
Место проведения: Международный центр культуры и искусств Украины (ул. Институтская, 1).
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