Ющенко и Тимошенко примут участие в ІХ съезде судей

06:35, 13 ноября 2008
Политика
1453 0

Об этом сообщили их пресс-службы

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в работе ІХ съезда судей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО также примет участие в работе IX съезда судей Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Начало работы съезда - в 10:00.

Место проведения: Международный центр культуры и искусств Украины (ул. Институтская, 1).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter