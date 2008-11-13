Депутаты БЮТ предупреждают: готовится повышение аренды за землю

Депутатская фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете заявляет, что по инициативе мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО готовится решение об увеличении арендной платы за землю от 2 до 40(!) раз.

Как сообщает пресс-служба фракции БЮТ в горсовете, соответствующий проект решения появился во вторник на рассмотрении в постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры.

Согласно информации БЮТ, в проекте решения речь идет о том, что с 1 января 2009 года арендная плата за землю в Киеве должна возрасти в разы. В частности, в 3,33 раза увеличится плата для пользователей жилого фонда и строительства, в 2,66 раза - для производителей игрушек и спорттоваров, вдвое - для вещевых рынков, в 3 раза - для продуктовых рынков, в 8 раз - для поставщиков телефонной связи, в 4 раза - для заведений образования и в 40 раз - для рыбного и лесного хозяйства.

Причина, которую приводит в докладной записке к проекту решения начальник Главного финансового управления КГГА и которая должна побудить депутатов поддержать предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, - недофинансирование бюджета на одну треть. Как отмечает БЮТ, бюджет города Киева, по информации начальника Главного финансового управления КГГА Виктора ПАДАЛКИ, за 9 месяцев этого года выполнен на 64,4%.

«Депутаты Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете предупреждают команду Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о том, что такое повышение арендной платы за землю спровоцирует новый скачок цен для киевлян», - отмечается в сообщении пресс-службы фракции БЮТ