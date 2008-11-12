Тимошенко предлагает профсоюзам позаботиться об АМК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает профсоюзам выдвинуть независимую кандидатуру на должность председателя Антимонопольного комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время внеочередного пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«Обратитесь в Верховную Раду, к правительству, ко всем фракциям и выдвиньте достойного человека, который не будет зависеть сегодня от корпораций, а будет зависеть от профсоюзов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что уже в течение года АМК не имеет руководителя. «Верховная Рада за это просто не голосует», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такая ситуация ослабляет позиции Антимонопольного комитета в его деятельности по контролю за необоснованным повышением органами местной власти тарифов. «Местные органы власти ведут себя с тарифами так, что я не знаю, кому жаловаться», - заявила она, отметив, что губернаторы не подчиняются правительству, мэры городов являются «вообще вольными птицами», а Генеральная прокуратура находится под влиянием оппозиции.

«Вот, например, Луганск – там в три раза тариф на воду выше (чем в других регионах – УНИАН), смотрим другие города – тарифы на тепло… Если так повышают местные органы власти тарифы, тогда почему сегодня плохо живет жилищно-коммунальный комплекс? При таких тарифах он не просто может быть окупаемым, а суперокупаемым», - считает глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада Украины уволила председателя Антимонопольного комитета Украины Алексея КОСТУСЕВА, избранного народным депутатом по списку Партии регионов.

18 июня Кабмин своим распоряжением назначил первого заместителя председателя АМК Александра МЕЛЬНИЧЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Антимонопольного комитета.

На должность председателя АМК ранее выдвигалась кандидатура депутата от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Давида ЖВАНИИ.