Луценко забросал камнями огород Ющенко

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО расценивает освобождение Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя Верховной Рады как “захват власти” в парламенте «Нашей Украиной», Партией регионов, Блоком Литвина и КПУ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Ю.ЛУЦЕНКО.

«Под патронатом Президента Украины в парламенте захватила власть давно им взлелеянная в мечтах коалиция «Нашей Украины», Партии регионов, Блока Литвина и КПУ. Сошлись два интереса: ЮЩЕНКО мечтает о втором президентском сроке, а олигархи стремятся дорваться до государственного бюджета ради решения собственных бизнес-нужд”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, “цинизм и предательство по отношению к спикеру ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ ради удовлетворения собственных интересов уже не удивляет. Если рейтинг Президента упал ниже 5% - с этого сдутого шарика сбрасывали, и будут сбрасывать «отработанный балласт”.

«Горько лишь, - добавил Ю.ЛУЦЕНКО, - что в преддверие годовщины Майдана мы говорим об этом, как о привычной позорной практике вчерашнего морального лидера нации”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.