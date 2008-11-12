Тимошенко ждет, что регионалы подложат ей свинью

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ будет способствовать включению в повестку дня заседания парламента вопроса о финансировании досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня во время внеочередного пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«Сейчас Верховную Раду возглавляет первый вице-спикер. Плохо это или хорошо? Но они (Партия регионов – УНИАН) стояли на позиции досрочных выборов… И где гарантия, что сегодня убрали председателя Верховной Рады, а завтра новый председатель не поставит на голосование и (депутаты) не проголосуют выделение денег на эти выборы? Под новый год или сразу после нового года, когда вся страна находится в эйфории от нового года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такая ситуация может привести страну к полному коллапсу. «Сегодня 233 голосами сняли ЯЦЕНЮКА. Возможно, это большинство? Так сразу ставьте нового (председателя ВР), назначайте правительство и нормально работайте! А то получается так – 233 голоса есть, работа разрушена и они наблюдают, когда же будет еще хуже, чтобы уже вообще был коллапс», - пояснила премьер-министр.