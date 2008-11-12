Что думает Ющенко об отставке Яценюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя парламента решением, направленным против стабилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам сегодня в Киеве.

«Это решение, которое принято в парламенте, - это решение, которое против стабилизации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что доверяет А.ЯЦЕНЮКУ. «Я его рекомендовал, я убежден, что в этом не ошибся», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось при помощи системы «Рада», а не тайно бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.