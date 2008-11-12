Ющенко просит не путать приватизацию с новогодней распродажей

Парламент должен вернуться к рассмотрению государственной программы приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, выступая сегодня на общенациональном антикризисном совещании.

Он также отметил, что приватизация наряду с выпуском государственных ценных бумаг является основным источником пополнения Стабилизационного фонда.

При этом Президент подчеркнул, что «речь идет о приватизации, а не о новогодней распродаже государственных активов».

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины в первом чтении утвердила Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы.

Госпрограммой определены стратегии и приоритеты, цели и условия приватизации государственного имущества.

В Программе ставятся задачи по модернизации производства, улучшению финансового состояния тех предприятий, которые находятся в государственной собственности.

Госпрограммой предусматривается, что в этот период в приватизацию будут включаться те объекты, подчинение которых государству не эффективно и нуждается в значительных дополнительных госрасходах. При этом приватизация объектов стратегических отраслей экономики будет осуществляться с учетом утвержденных Кабмином программ их развития.

Кроме того, внедряется планирование процесса приватизации.