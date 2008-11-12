Ющенко раскритиковал «проклятый популизм» Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует популистские обещания правительства и парламента перед народом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, открывая общенациональное антикризисное совещание, которое проходит сегодня в Киеве.

По его словам, практически каждое правительство и парламент щедро раздавало социальные обещания, льготы, профинансировать которые невозможно. Президент отметил, что именно из-за этого каждый бюджетный год останавливались десятки законов, популистски принятых, выполнить которые не было возможности.

В.ЮЩЕНКО добавил, что такие обязательства набраны на 70 млрд. грн. в расчете на год. «Это, уважаемые, этот проклятый популизм, политиканство, которое очень часто в жертву приносит национальную экономику», - сказал В.ЮЩЕНКО.