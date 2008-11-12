Тимошенко просветили, что «голодный машинист – угроза пассажиру»

Работники коммунальных транспортных предприятий Киева с раннего утра пикетируют здание Кабинета министров с требованием «прекратить сознательно уничтожение транспортного комплекса столицы», сообщили УНИАН организаторы акции.

По данным источника, тысячи транспортников вышли на митинг, мимо здания правительства курсируют автобусы с транспарантами «Голодный машинист – угроза пассажиру!». Транспортники ведут сбор подписей под обращением профсоюзов к Кабмину с требованием не ставить под угрозу безопасность киевлян-пассажиров общественного транспорта - «либо не пытаться поставить под сомнение предложенное БЮТ и поддержанное Киевсоветом решение об изменении тарифов на проезд, или гарантировать выплату из Госбюджета компенсаций убытков коммунальных транспортных предприятий».

Пикетчики заявляют о том, что считают работу правительственной комиссии под руководством вице-премьер-министра от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА пиар-акцией и обещают в случае, если попытки изменить тарифы на проезд продолжатся, 14 ноября, блокировать работу общественного транспорта столицы.

«Если отдельные политсилы хотят пиариться на наших бедах, то пусть берут шефство над киевским транспортом и дают деньги. И тогда мы будем писать на вагонах метро – «покрашено за деньги такой-то партии» - сказал машинист метрополитена Виталий ЗАМОЙСКИЙ.

Участники проходящего здесь же митинга Социалистической партии Украины поддержали транспортников и тоже выступили против намерений правительства подорвать безопасность пассажирских перевозок в столице.