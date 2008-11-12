Шуфрич: драка в ВР закончилась «дружеским рукожатием»

Народный депутат от парламентской фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ утверждает, что инцидент между депутатами ПР и БЮТ во время попыток повредить систему для голосования “Рада” был быстротекущим и закончился товарищеским пожатием рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя события, происходившие в аппаратной системы “Рада”.

“Разговор был справедливый, я бы сказал товарищеский… Инцидент был сразу исчерпан дружеским рукожатием», - сказал Н.ШУФРИЧ.

При этом он выразил надежду, что в будущем вряд ли является целесообразным пытаться повредить работу системы «Рада». «Я бы хотел, чтобы эти инциденты никогда не повторялись», - сказал Н.ШУФРИЧ.