В Украине появилось значительное количество фейковых политических экспертов – Агентство моделирования ситуаций

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили руководители Агентства моделирования ситуаций (АМС).

Так, директор АМС Виталий Бала отметил, что цитирование политических экспертов или их выступления на телевидении не означают, что человек действительно является экспертом. «Эксперт – это человек, который помогает политикам или политическим партиям в повседневной жизни и способен давать какие-то аналитические материалы, советы или консультировать относительно тех или иных проблем», – сказал он.

Бала отметил, что несколько лет назад в Украине появились рейтинги политических экспертов, и некоторые из них содержат в себе определенные манипуляции. «Это не просто касается нас лично или других наших коллег, которые в этой сфере работают 20 и более лет. Речь идет о том, что это достаточно примитивная технология», – сказал он и добавил, что в то время, когда продолжается агрессия России против Украины, «пытаются продвинуть в первые строки людей, которые, по нашему мнению, как раз не отстаивают интересы Украины».

Таким образом, считает директор АМС, пытаются дискредитировать реальную экспертную среду, что сейчас является опасным. Он подчеркнул, что в таких рейтингах есть, в частности, «эксперты», которые публикуются в России.

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В свою очередь политический эксперт Владимир Цибулько отметил, что в таких рейтингах, в частности, используется манипулятивный прием, когда «цифровое количество не отражает качество». По его мнению, «жульничество» заключается в том, что в таких рейтингах «своих» пытаются поставить рядом с действительно влиятельными экспертами, выдав количество цитирований за их качество.

«Использовать третьестепенные или четвертостепенные сайты для механического внесения в какие-то рейтинги – это просто откровенное мошенничество. А сайты «ДНР» и «ЛНР» – фейковых образований, тем более, оккупационных, которые работают в парадигме российской оккупации, – это еще и работа на оккупанта», – отметил Цибулько.

Кроме того, заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий выразил мнение, что появилось значительное количество людей, имеющих дипломы политологов формально. «Политолог за 3 дня – курсы прошел», – сказал он и добавил, что эти люди часто по многим вопросам занимают позицию, к которой не выскажешь претензий; но, если ознакомиться с публикациями в российских и сепаратистских изданиях, сразу становится понятной их роль в происходящем.

«Итак, за два года они размыли вообще такое понятие как эксперт. Понятие политический эксперт просто размыто. Что это такое – вообще не понятно», – сказал Голобуцкий и добавил, что такие «эксперты» комментируют любые темы ради создания элемента присутствия.