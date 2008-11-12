ПР назвала своего кандидата на должность спикера

Депутаты от фракции Партии регионов намерены предложить Верховной Раде на должность Председателя парламента кандидатуру Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы до момента снятия спикера (Арсения ЯЦЕНЮКА – УНИАН) никаких консультаций не проводили», - сказал он, отметив при этом, что сегодня после голосования за отставку А.ЯЦЕНЮКА такие консультации начнутся.

«У нас есть прекрасная кандидатура Александр ЛАВРИНОВИЧ… Если парламент проголосует (за него) мы будем рады видеть его на этом посту», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В то же время, на один из уточняющих вопросов, касавшихся процедуры голосования за предлагаемого кандидата, А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что это будет зависеть от решения депутатов и от складывающейся ситуации.