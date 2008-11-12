СБУ вызвала на допрос народного депутата Коновалюка

Служба безопасности Украины официально заявляет, что в основу проанонсированного народным депутатом Украины Валерием КОНОВАЛЮКОМ при содействии посольства России так называемого видеосюжета о военном конфликте на территории Грузии положены неправдивые утверждения от российского интернет-издания Россия.ру.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается, что утверждения о якобы участии граждан Украины в российско-грузинском конфликте, которые сфабрикованы правоохранительными органами и спецслужбами Российской Федерации, уже давно опровергнуты международными экспертами и международными организациями.

С целью предупреждения совершения преступления В.КОНОВАЛЮКОМ во вред национальной безопасности Украины Служба безопасности в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности" официально предупреждает В.КОНОВАЛЮКА.

Пресс-центр СБУ сообщает, что сегодня, 12 ноября, следователем Службы безопасности вызван на допрос гражданин Украины В.КОНОВАЛЮК по уголовным делам, возбужденным по фактам утечки секретной информации, которая представляет государственную тайну, по статье 328 Уголовного кодекса Украины.

В.КОНОВАЛЮК предупрежден об ответственности за распространение подготовленной при содействии российских спецслужб неправдивой информации, которая не отвечает действительности, распространение на этой основе вымышленных мифов, которые создают искусственную напряженность в украинско-российских добрососедских отношениях.