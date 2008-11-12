Яценюка будут снимать карточками

Верховная Рада изменила способ голосования за отставку председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовал 231 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, решение поддержали 174 депутата от Партии регионов, 1 – от БЮТ, 9 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 20 – от Блока Литвина.

Таким образом голосование за отставку председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА будет происходить не тайным путем через бюллетени, а с помощью системы «Рада».