Президент Украины прибыл с официальным визитом в Словению

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В программе визита встреча главы Украинского государства с президентом Словении Борутом Пахором, украинско-словенские переговоры под председательством президентов двух государств, по результатам которых будет подписан ряд двусторонних документов.

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Кроме этого Петр Порошенко проведет встречи с премьер-министром Республики Словения Миро Цераром и председателем Государственного Собрания Миланом Брглезом. Также запланирована встреча президента Украины и первой леди с мэром Любляны Зораном Янковичем.

Глава государства проведет встречу с руководителями ведущих словенских компаний, в том числе тех, что работают на украинском рынке.

Петр Порошенко также пообщается с украинской общиной и примет участие в открытии памятника Григорию Сковороде в Любляне.