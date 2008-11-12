Люди Мороза пикетируют Кабмин
10:00, 12 ноября 2008Политика
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В акции принимает участие от 2 до 2,5 тыс. человек
Социалистическая партия Украины пикетирует Кабмин с требованием повышения зарплаты.
Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам правоохранительных органов в акции принимает участие от 2 до 2,5 тыс. человек.
Участники пикета держат флаги СПУ, государственный флаг Украины, а также лозунги с требованиями к правительству не принимать бездумных решений, повысить заработную плату, а также обеспечить безопасность при перевозках пассажиров.
При этом участники акции требуют спасти Украину от действий правительства, которое называют непрофессиональным.
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