США снова будут рекомендовать НАТО Украину

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС примет участие в очередном раунде консультаций в рамках комиссии НАТО-Украина, который пройдет в Таллинне.

Как передает Reuters, об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь министра обороны США Джефф МОРРЕЛЛ.

По его словам, Р.ГЕЙТС вновь призовет партнеров по НАТО единодушно поддержать подключение Киева к Плану действий для членства (ПДЧ) в Альянсе. "Данная поездка (Р.ГЕЙТСА в Таллинн) призвана продемонстрировать поддержку, оказываемую нами Украине и другим бывшим советским республикам и сателлитам, которые желают интегрироваться с Западом", - указал Дж.МОРРЕЛЛ.