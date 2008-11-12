США снова будут рекомендовать НАТО Украину
09:39, 12 ноября 2008Политика
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Гейтс будет "демонстрировать поддержку"
Министр обороны США Роберт ГЕЙТС примет участие в очередном раунде консультаций в рамках комиссии НАТО-Украина, который пройдет в Таллинне.
Как передает Reuters, об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь министра обороны США Джефф МОРРЕЛЛ.
По его словам, Р.ГЕЙТС вновь призовет партнеров по НАТО единодушно поддержать подключение Киева к Плану действий для членства (ПДЧ) в Альянсе. "Данная поездка (Р.ГЕЙТСА в Таллинн) призвана продемонстрировать поддержку, оказываемую нами Украине и другим бывшим советским республикам и сателлитам, которые желают интегрироваться с Западом", - указал Дж.МОРРЕЛЛ.
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