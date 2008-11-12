Ющенко проведет большое антикризисное совещание
09:15, 12 ноября 2008Политика
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Сегодня, 12 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет общенациональное антикризисное совещание.
Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещание будет приглашен председатель Верховной Рады, лидеры парламентских фракций, премьер-министр Украины, ключевые правительственные министры, председатели областных государственных администраций, лидеры местного самоуправления, руководители промышленных предприятий, научные работники, эксперты по финансово-экономическим вопросам.
Задача совещания – скоординировать усилия всех институтов, способных ускорить процесс разрешения кризиса, согласовать государственный курс, направленный на преодоление последствий кризиса.
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