Ющенко проведет большое антикризисное совещание

Приглашены все-все-все

Сегодня, 12 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет общенациональное антикризисное совещание. Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещание будет приглашен председатель Верховной Рады, лидеры парламентских фракций, премьер-министр Украины, ключевые правительственные министры, председатели областных государственных администраций, лидеры местного самоуправления, руководители промышленных предприятий, научные работники, эксперты по финансово-экономическим вопросам. Задача совещания – скоординировать усилия всех институтов, способных ускорить процесс разрешения кризиса, согласовать государственный курс, направленный на преодоление последствий кризиса.

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