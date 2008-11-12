Отставка Яценюка - интрига продолжается

В Верховной Раде сегодня продолжится борьба за спикерское кресло.

Регионалы пообещали еще раз инициировать рассмотрение вопроса о снятии с должности спикера. Накануне депутаты попытались отправить в отставку Арсения Яценюка.

Голосовали не карточками, а бюллетенями, как этого требовали нашеукраинцы и бютовцы. Счетная комиссия признала голосование недействительным. В нем приняли участие всего 108 депутатов вместо необходимых 226.

Интрига продолжится. Если регионалы, коммунисты, литвиновцы и представители "Единого центра", который входит в состав НУ-НС, все же проголосуют карточками в зале, то смогут набрать достаточное количество голосов за отставку спикера.

Напомним, сам Яценюк заявление об увольнении подал еще два месяца назад, сразу после развала коалиции.

ICTV