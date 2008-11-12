Отставка Яценюка - интрига продолжается

08:02, 12 ноября 2008
Политика
2451 0

Вчера голосов не хватило, а сегодня?

В Верховной Раде сегодня продолжится борьба за спикерское кресло.

 Регионалы пообещали еще раз инициировать рассмотрение вопроса о снятии с должности спикера. Накануне депутаты попытались отправить в отставку Арсения Яценюка.

Голосовали не карточками, а бюллетенями, как этого требовали нашеукраинцы и бютовцы. Счетная комиссия признала голосование недействительным. В нем приняли участие всего 108 депутатов вместо необходимых 226.

Интрига продолжится. Если регионалы, коммунисты, литвиновцы и представители "Единого центра", который входит в состав НУ-НС, все же проголосуют карточками в зале, то смогут набрать достаточное количество голосов за отставку спикера.

Напомним, сам Яценюк заявление об увольнении подал еще два месяца назад, сразу после развала коалиции.

ICTV

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter