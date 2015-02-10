В Раде снова сняли странные движения Дмитрия Добкина
20:54, 10 февраля 2015Курьёзы
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Странные движения и гримасы депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Добкина снова попали в поле зрения видеокамер.
Добкин в Раде
На этот раз парламентарий стоял под стенкой и пытался унять свою левую ногу, зафиксировано на видео 5 канала.
Раньше крайне нервные движения депутата на своем рабочем месте спровоцировали широкие сетевые дискуссии в мае 2014 года.
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