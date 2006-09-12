Апелляционный суд Киева в четверг продолжит рассмотрение дела Гонгадзе

В четверг, 14 сентября, в 10.00 Апелляционный суд города Киева продлит после двухмесячного перерыва слушание дела об обвинении трех бывших сотрудников милиции в непосредственном совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщила корреспонденту УНИАН адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, в начале заседания суд должен в открытом режиме решить процедурные вопросы, а затем перейти к допросу свидетелей по делу.

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО не стала уточнять фамилии свидетелей, которые будут вызваны на допрос. "Я не хочу называть в канун судебного заседания, каких именно свидетелей планируется допросить, чтобы не спровоцировать дополнительное давление на этих свидетелей", - сказала она.

Говоря о режиме (закрытый или открытый) этого судебного заседания, адвокат заметила: “Если это (свидетели - УНИАН) будут не милиционеры, то в открытом (режиме), если милиционеры, которые давали подписку о неразглашении служебной тайны, то в закрытом”.

Как сообщал УНИАН, в убийстве Г.Гонгадзе обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.