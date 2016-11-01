КСУ 17 ноября рассмотрит конституционность печально известного "языкового закона"

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Как отмечается в проекте повестки, устное слушание начнется в 10:00.

Как сообщал УНИАН, Конституционное представление 57 народных депутатов о конституционности «языкового закона» поступило в КСУ в июле 2014 года, а уже в октябре было открыто производство по делу о соответствии данного закона Конституции Украины.

Справка УНИАН. Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2013 года.

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Законом предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, что практически приравнивает его к государственному. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

В свое время принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель ВР Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.