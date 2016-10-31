Бывший генсек НАТО: Система е-деклараций в Украине является более прогрессивной, чем во многих западных государствах

Соответствующий комментарий Расмуссена передан УНИАН сегодня фондом Rasmussen Global.

«Серьезный интерес, проявленный как со стороны народа Украины, так и со стороны тысяч чиновников, которые заполнили формы (е-декларирования), демонстрирует сильную волю к борьбе с коррупцией. Украина сделала важный шаг, чтобы порвать с коррупцией и обеспечить чистое и эффективное государственное управление», - считает он.

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Бывший генсек НАТО подчеркнул, что электронные декларации имеют первоочередное значение, и «вся Европа должна на это обратить внимание и аплодировать этому важному шагу».

«Это действительно замечательная система, которая является более прогрессивной, чем во многих западных государствах», - подчеркнул бывший генсек НАТО.

Как известно, Расмуссен в мае этого года был назначен внештатным советником президента Украины и создал собственную «Группу друзей Украины».