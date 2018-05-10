Обойдется ли Украина без кредита МВФ

В последние дни вокруг возможного получения Украиной кредита stand-by от Международного валютного фонда возникло довольно много спекуляций, мифов, запугиваний, предположений, откровенно некомпетентных заявлений даже от высокопоставленных лиц, которые напомнили мне середину 90-х годов прошлого века. Тогда наши «левые» рвали на себе очень даже не дешевые рубашки, пугая граждан Украины МВФ, Всемирным банком, который использует США с целью закабаления украинцев. С тех пор прошло уже лет двенадцать – пятнадцать. Нацбанк и правительство уже неоднократно брали кредиты в этих почтенных международных финансовых учреждениях и возвращали их, а наши «левые» все продолжают пугать рядовых граждан. При этом, следует отметить, эти кредиты на благосостоянии самих «левых» плохо не отразились. Скорее наоборот – костюмы и рубашки стали еще дороже, часы – в десятки тысяч долларов, автомобили – в десятки и даже сотни тысяч долларов, отпуска – на самых роскошных курортах мира – такой стала жизнь многих «защитников» прав трудящихся, потому они хорошо знают преимущества таких кредитов. А вот объяснить обычным гражданам, что же это за кредит МВФ и для чего он может понадобиться Украине, думаю, нужно.

Начнем с мифа о том, что Украине крайне необходим кредит МВФ, причем – немедленно.

В первую очередь нужно осознавать, что МВФ предоставляет кредит Нацбанку и никоим образом не правительству, хотя подпись министра финансов страны при заключении такого соглашения являются обязательными. Кредит этот предоставляется на условиях stand-by, это значит –«по требованию». В случае подписания соглашения с МВФ Нацбанк не будет получать 16,5 млрд. дол. немедленно и, конечно, не будет платить проценты по нему. Это соглашение даст возможность воспользоваться кредитом тогда, когда это будет действительно необходимо. Потребность же в этом кредите возникнет у Нацбанке для поддержки платежного баланса не так в следующем, как в 2010 году. Для обеспечения стабильного курса гривни в текущем и следующем году в центробанке золотовалютных резервов более чем достаточно – понятно, если не повторять идиотизма правительств Януковича и Тимошенко (вместе с Нацбанком), который они проявили в 2007 и 2008 годах.

Подчеркиваю, что эти деньги предоставляются для поддержания платежного баланса и обеспечения стабильности курса национальной валюты, и никоим образом не могут быть использованны на покупку банков или их проблемных кредитов и на другие цели. В то же время правительство может надеяться на кредиты Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, с представителями которых сейчас также ведут переговоры должностные лица Минфина, Минэкономики и Нацбанка. Так вот направления использования правительством средств этих институтов являются предметом переговоров.

Еще один популярный в настоящее время вопрос – не может ли Украина обойтись без кредита МВФ и просто обесценить национальную валюту, например, до уровня 7, 8 или даже 10 грн. за доллар. В этом случае и экспортеров поддержим, и импорт сократится.

Но сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с 1998 годом, потому путем обесценивания гривни ничего хорошего мы не достигнем. В отличие от 1998-го Украина в настоящее время имеет достаточно большую задолженность перед нерезидентами.

При этом совокупная задолженность правительства и Нацбанка составляет не очень значительную сумму – немного меньше 15 млрд. дол. США. В 2009 году правительство и Нацбанк совокупно должны погасить свои внешние обязательства на общую сумму около 2,3 – 2,8 млрд. дол., что не повлечет существенных проблем. Поэтому разговоры о дефолте Украины как государства в 2009 году являются безграмотными и абсолютно не отвечают действительности.

А вот субъекты хозяйствования – коммерческие банки и корпорации – задолжали нерезидентам разных стран в разных валютах, в денежной и товарной форме свыше 85 млрд. дол. США. И именно этот долг является крайне опасным для экономики страны. К тому же украинские банки, по состоянию на конец сентября текущего года, выдали юридическим и физическим лицам кредитов в иностранных валютах где-то на 30 млрд. дол. В случае существенного удешевления гривни относительно иностранных валют значительное число заемщиков не сможет выполнить свои обязательства по кредитам в иностранной валюте, что для субъектов хозяйствования будет означать не только потерю заложенного имущества, но и остановку текущей деятельности – с соответствующим прекращением отчислений налогов в бюджеты всех уровней, ликвидацией десятков и даже сотен тысяч рабочих мест.

О социальных последствиях массовой потери собственных квартир физическими лицами – заемщиками ипотечных кредитов – я даже не говорю.

Существенный рост объемов просроченных и невозвращенных кредитов неминуемо будет приводить к банкротству уже банков, которые эти кредиты в иностранной валюте привлекали у иностранных финансовых институтов и выдавали резидентам. То есть в нынешних условиях значительное обесценивание национальной валюты может привести лишь к полному коллапсу украинской экономики, и никоим образом не к улучшению ситуации с дефицитом платежного баланса страны.

Таким образом, проблему уменьшения спроса на иностранную валюту и соответствующего давления на обменный курс гривни нужно решать путем ответственной и профессиональной политики правительства и Национального банка, о чем автор этих строк обстоятельно писал в статье «Экономический кризис – что нам делать?»

В то же время ситуация с кредитом Международного валютного фонда не такая уж и однозначная. Дело в том, что получая кредит от МВФ, правительство и Национальный банк должны взять на себя, как и любой заемщик, обязательства, которые гарантируют возможность вернуть этот кредит. Эти обязательства изложены в Меморандуме, подписанном правительством и МВФ.

К небесспорным, по моему мнению, обязательствам, которые берут на себя правительство и Нацбанк, можно отнести ведение гибкого, то есть плавающего, обменного курса гривни и обеспечение сбалансированного бюджета. И первое, и второе обязательства являются разумными с точки зрения МВФ. Их главная цель в этом случае заключается в сокращении импорта и соответственно – спроса на иностранную валюту. Однако, как я уже отмечал выше, в условиях экономического кризиса стабильность курса гривни относительно иностранных валют, особенно к доллару США, является важным фактором недопущения дестабилизации всей экономики страны. Потому обеспечение стабильности обменного курса гривни должно быть важной составляющей частью денежно-кредитной и всей экономической политики правительства и Нацбанка. Другое дело, что достигать этой стабильности курса нужно как прозрачной, понятной участникам межбанковского валютного рынка политикой НБУ в вопросах рефинансирования банков и валютных аукционов, так и политикой правительства, направленной на существенное сокращение спроса на импортные товары.

В вопросе «сбалансированности консолидированного бюджета» тоже есть своеобразная неопределенность. Если речь идет о формировании более инвестиционно направленного и менее популистски-социального государственного бюджета, чем это было в период с 2005-го по 2008 год, – то я только “за”. А вот если под «сбалансированным» имеется в виду бездефицитный или малодефицитный бюджет (когда дефицит до 1% от ВВП), то здесь у меня есть возражение.

Дело в том, что кроме проблемы большого отрицательного торгового сальдо и в целом платежного баланса страны, а также соответствующего давления на обменный курс гривни, есть еще проблема риска падения объемов производства в промышленности и строительстве. И преодолевать эту проблему можно лишь путем значительного повышения инвестиционного спроса со стороны государства, а для этого не обойтись без роста дефицитности бюджета. Главное, чтобы как можно большая часть этого инвестиционного спроса покрывалась за счет внутренних товарных и человеческих ресурсов страны, а не импорта. Для финансирования этого бюджетного дефицита правительство должно быть готово привлекать достаточно дорогие (то есть под 10–13 процентов годовых) иностранные кредиты. Главное, чтобы они были максимально долгосрочными и желательно – с двух–трехлетним льготным периодом, свободным от уплаты основной суммы долга. Но это уже отдельная тема, которая непосредственно не касается относительно дешевого кредита МВФ, выделение которого стоит сегодня в повестке дня.

Борис Кушнирук, экономист