Экономический кризис – что нам делать?

Время Дедов Морозов и Снегурочек, «улучшающих жизнь уже сегодня», прошло... Главным риском для страны будет не инфляция... Гражданам нужно все сказать честно и откровенно...

В статьях «Глобальный финансовый кризис: мир становится другим» и «Украина и глобальный кризис: накануне идеального шторма» я выразил свое видение причин и последствий глобального экономического кризиса и факторов, которые будут определять причины кризиса украинской экономики. Жизнь не заканчивается, писал я, и конца света, бесспорно, не будет, хотя всех нас ждет серьезный, долговременный кризис, который таки заставит граждан страны менять мировоззренческие принципы. Но, кроме рядовых граждан, этот кризис должен изменить украинский политикум, который обязан проводить ответственную политику, направленную не на постоянные обещания молочных рек и кисельных берегов, а на формирование экономической модели развития страны, ориентированную на конкурентоспособное существование в жестоком глобальном постиндустриальном мире.

Мировой экономический кризис способствовал проявлению всех проблем, которые были накоплены в украинской экономике за последние два десятилетия. И от возможности сегодняшней политической элиты справиться с экономическим кризисом, который надвигается на страну, во многом будет зависеть – не выбросят ли массовые социальные протесты сегодняшних политиков на политическую свалку.

Что нас ждет

Чтобы определить необходимые меры для уменьшения негативных последствий от неминуемого глубокого экономического кризиса, позволю себе сжато очертить основные экономические проблемы и риски, с которыми столкнутся в ближайшем будущем (2009 – 2010 гг.) государственные мужи, заседающие в правительстве, парламенте, центральном банке страны.

Во-первых, мы должны решить проблему очень большого отрицательного сальдо торгового баланса (в этом году он будет составлять 16–19 млрд. долл. США) и недостатка золотовалютных резервов, необходимых для оплаты критического импорта и выполнения кредитных обязательств государства, банков и других частных корпораций перед иностранными кредиторами. Общие внешние обязательства частного сектора достигают 85 млрд. дол., и еще 15 млрд. долл. – это обязательства государства, при общих золотовалютных резервах НБУ приблизительно в 34 млрд. долл. Большинство внешних обязательств частного сектора - кратко- и среднесрочные, и в условиях глобального экономического кризиса вряд ли будут рефинансированы. Все это делает решение этого задачи весьма нетривиальным.

В случае недостатка валютных средств Украину ждет резкое обесценивание курса национальной валюты и массовое объявление дефолтов по своим обязательствам в иностранной валюте со стороны украинских компаний и физических лиц. А это, в свою очередь, еще больше обострит все кризисные явления украинской экономики.

Во-вторых, правительство должно решить проблему существенного падения производства в бюджетообразующих отраслях экономики – металлургии и химической промышленности. Это не только проблема существенного сокращения валютных поступлений от экспорта предприятий этих отраслей (вместе они формируют до половины экспортной выручки Украины), но и значительного сокращения налоговых платежей в бюджеты всех уровней, некоторые из которых полностью зависят от поступлений от этих предприятий. В добавление нужно вспомнить десятки и даже сотни тысяч работников этих предприятий, которые могут остаться без заработной платы – единственного источника их доходов. И проблема не ограничивается только этими отраслями. Фактически останавливается строительная отрасль, включительно со сферой ремонтных услуг в строительстве и деревообработкой. Происходит значительное сокращение доходов рекламного бизнеса, торговых организаций от продажи бытовых товаров и товаров долговременного пользования, доходов банков и страховых компаний, связанных с потребительским и ипотечным кредитованием, – с соответствующими сокращениями персонала в этих отраслях уже в ближайшие месяцы и падением налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней.

Третья проблема, с которой, несомненно, столкнутся правительство и центральный банк, – это существенный рост общего объема просроченной задолженности как по кредитам банков, так и по кредиторским обязательствам одних частных компаний перед другими и по налоговым платежам. Многим банкам это будет угрожать резким ухудшением финансового состояния, неплатежеспособностью и даже банкротством. В этих условиях сокращение объемов кредитования частных компаний и ухудшение условий такого кредитования (рост процентных ставок, разных банковских комиссий, усиление требований к их обеспечению) со стороны банков существенно будут ограничивать возможности стабилизации экономики.

В то же время рост просроченной кредиторской задолженности субъектов ведения хозяйства приведет к существенному росту случаев невыполнения ими своих обязательств по налоговым платежам и обязательным отчислениям в социальные фонды.

Еще одной проблемой для Украины будет резкий рост уже с 2009 года числа лиц пенсионного возраста и соответствующего роста расходов Пенсионного фонда Украины и государственного бюджета. Как я уже объяснял в статье "Украина и глобальный кризис: накануне идеального шторма", причиной этого является выход Украины из так называемой демографической ямы, в которой страна находилась в период с 2000 по 2007–2008 годы. Именно в этот период число лиц, выходивших на пенсию, были значительно ниже, чем в предыдущие и последующие годы. Это связано с тем, что в этот промежуток времени на пенсию должны были выходить родившиеся в 1940–1948 годах, а таких, по понятным причинам, было немного. После 1948–1949 годов как в Украине, так и в большинстве европейских стран, начинается период стремительного роста рождаемости, получивший название «бэби-бум». Он длился до середины 60-х годов. О существовании этой проблемы специалистам было известно еще в конце 90-х, и главным общепринятым механизмом ее решения в других странах мира было постепенное повышение возраста выхода на пенсию по меньшей мере до 65 лет – как мужчин, так и женщин. Для Украины ситуация с пенсионными расходами ухудшается тем, что реальный средний возраст выхода на пенсию составляет, с учетом всех льгот, 52–53 года. Социальный популизм и неготовность откровенно говорить с обществом об этой проблеме предопределяет в Украине сверхсложную ситуацию, связанную с резким ростом пенсионных обязательств государства, с соответствующим сокращением бюджетных расходов на другие цели.

Это лишь часть наших проблем, самые главные из них.

Как с этим бороться

Что же делать со всеми этими вызовами, стоящими перед страной?

Позволю себе высказать определенные предложения, которые, понятно, будут выглядеть в этой статье как тезисы.

В первую очередь хочу подчеркнуть, что Украина, в отличие от США, Японии, большинства европейских государств, является индустриальной, а не постиндустриальной страной, потому предложенные здесь меры касаются именно такого типа экономики.

Итак, начнем с курсовой политики и факторов, которые должны ее формировать.

Во-первых, должен быть взят за основу тезис, что правительство и Национальный банк обязаны не допустить снижения курса гривни к доллару на уровень ниже 5,5–5,8 не только в 2008 году, но и, как минимум, в 2009 году. В отличие от ситуации 1998–1999 годов, падение курса национальной валюты к иностранным валютам, учитывая объем привлеченных иностранных и выданных валютных кредитов, будет иметь чрезвычайно негативные последствия, потому что спровоцирует массовую просрочку обязательств за этими кредитами и объявления неплатежеспособными как юридических, так и физических лиц.

Ради решения этого задачи должны быть приняты сверхжесткие меры, которые позволят существенно сократить негативное сальдо торгового баланса. Нам необходимо фактически ликвидировать потребительское и ипотечное кредитование (в части приобретения земельных участков) не только в иностранной, но и в национальной валюте, и шаги НБУ в этом направлении можно только приветствовать. Целесообразно, видимо, оставить лишь кредиты, которые выдаются по системе кредитных карточек, но и там лимиты должны быть значительно сокращены, а условия их установки стать более жесткими.

Кроме того, должен быть усилен таможенный контроль за поступлением в страну так называемого «серого» и «черного» импорта, потому что в любом случае он, кроме неуплаченной пошлины и налогов, приводит к последующему вывозу иностранной валюты из страны. Необходимы также меры нетарифного характера, направленные на сокращение ввоза бытовых товаров из стран Востока и других регионов мира. Ради этого нужно существенно повысить контроль за качеством поступающих в страну товаров. Ситуация со скандалами вокруг китайских товаров дает для этого более чем объективные основания.

То же должно касаться и импорта и продажи медикаментов. Рост объемов импорта этой группы товаров абсурдно велик, что связано не так с ростом заболеваемости населения, как с тотальной коррумпированностью Министерства здравоохранения и агрессивной рекламной кампанией иностранных фармацевтических корпораций. Нужно существенно сократить перечень медикаментов, отпускаемых без рецепта. Уже сам по себе этот шаг может способствовать значительному сокращению бездумного потребления медицинских препаратов нашими согражданами.

Необходимо также сократить потребление газа и нефтепродуктов. Ради этого целесообразно повысить акцизы на горючее, которые сейчас самые низкие не то что в Европе, но и в СНГ. В условиях падения цен на нефть, повышение акцизов будет не настолько тяжелым для потребителей, однако их ограничительный характер должен стать ощутимым. Кроме того, целесообразно повысить ежегодный транспортный сбор на автомобили с двигателем свыше 2 литров. Хотите быстро и красиво ездить, да еще на больших машинах? Ваше право, но должны платить за это удовольствие полностью.

Что же касается газа, то падение цен на нефть должно значительно ослабить амбиции России относительно цен на этот вид углеводородов. Более того, не исключаю, как бы не вышло так, что цена на газ 250–270 долл. за тысячу кубов, которую правительство может подать как личный успех, не оказалась самой высокой в Европе, учитывая взаимосвязь ценообразования на эти виды углеводородов.

Следует помнить, что и цена на транспортировку и хранение в украинских газохранилищах на порядок ниже, чем в европейских странах.

Однако независимо от уровня цен на импортированный газ, правительство должно осуществить комплекс мер по радикальному сокращению его потребления. Особенно это касается коммунального сектора и ТЭЦ. И именно в этом контексте нужно наконец начать коммунальную реформу. Нужно не только прекратить субсидирование этой отрасли, но и кардинально изменить отношения в ней. Проблема коммунальной реформы – тема для отдельной статьи. Здесь только хочу отметить, что в результате ее проведения должна быть создана новая система отношений, которая будет охватывать конечных потребителей (владельцев квартир и их объединений), продавцов и поставщиков (транспортеров) этих коммунальных услуг и производителей продукции, потребляемой в этой сфере. Поставщики – газовые, тепло- и водосети – в тех случаях, когда они не приватизированы, должны быть переданы в концессию. При этом главным факторами, которые будут определять победителя конкурсов, должны стать объемы и сроки, в которые концессионер вложит средства в энергосберегающие мероприятия.

В этом же контексте нужно также провести полную приватизацию энергогенерирующих компаний – с установлением требований к новым владельцам о реконструкции и повышении КПД. Главное, чтобы средства от этой приватизации шли на меры энергосбережения, а не на текущее проедание.

Для решения проблемы значительного падения объемов производства металлургической продукции и строительства нужно не налоговые льготы раздавать этим отраслям, а кардинально изменить идеологию формирования государственного бюджета. Государство должно стимулировать инвестиционный спрос, при этом существенно сократив все социальные льготы. Время Дедов Морозов и Снегурочек, «улучшающих жизнь уже сегодня» и раздающих социальные подарки, прошло. Государство должно помогать действительно самым бедным, которые не могут обеспечить себя самостоятельно прожиточным минимумом. Всем другим государство должно предоставить лишь возможность работать и зарабатывать себе на жизнь.

В государственных бюджетах на 2009 – 2012 годы необходимо значительно увеличить объемы расходов на строительство объектов общественной инфраструктуры. Это касается дорог, мостов, транспортных развязок, а также трубопроводов и мер энергосбережения в коммунальном секторе. Только строительство этих объектов, многие из которых Украине необходимы, в частности, для проведения Евро–2012, – потребуют миллионы и даже десятки миллионов тонн металлургической и строительной продукции.

Учитывая необходимость перевода армии на профессиональную основу, нужно в 2009–2010 годах построить достаточное количество служебного жилья для контрактников и кадровых военных на территории военных городков. Хотя земля там используется на бесплатной основе и в большинстве случаев ее хватает, нужно строить недорогие двух-, трехэтажные дома из легких конструкций. Такое строительство должно осуществляться на тендерной основе и на самых выгодных условиях его финансирования.

В продвижении машиностроительной, в том числе военной, продукции на внешние рынки необходимо все же перейти от слов к делам и создать систему преференций и финансовой поддержки для предприятий машиностроения. Это касается как доступности кредитов и возмещения процентов по ним, связанным с производством экспортной продукции, так и экспортного страхования.

Что касается бюджетной политики на 2009–2012 годы, то убежден, что нам нужно говорить не о сокращении бюджетного дефицита, а наоборот – о его увеличении до 3% процентов, при том что будут кардинально увеличены объемы капитальных расходов за счет средств Государственного и местных бюджетов. Главным риском для страны сейчас будет не инфляция, а обвальное падение объемов производства и резкое сокращение заработанных доходов граждан. Объем государственного долга не настолько велик, чтобы это создавало проблемы для его обслуживания правительством страны. В этом случае нужно соглашаться даже на относительно дорогие иностранные кредиты – главное, чтобы они были максимально долгосрочными.

Для предотвращения кризиса в банковском секторе и роста просроченной задолженности в экономике следует осознавать, что в основе функционирования рыночной экономики лежит принцип доверия хозяйствующих субъектов друг к другу. Подрыв этого доверия будет означать неминуемый кризис. Вот почему нельзя не поддержать действия Нацбанка, направленные на преодоление паники среди клиентов банков. Запрещение досрочного расторжения депозитных соглашений - абсолютно правильный шаг. Как ни один банк не может лишь на основании панических слухов расторгать кредитные соглашения, так и депозитные соглашения не должны прекращаться досрочно исключительно с согласия банков, а в условиях финансового кризиса необходимо еще и дополнительное согласие центрального банка.

Безусловно, правильным в этом плане должен стать шаг по увеличению до 150 тысяч гривен возмещения со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, в условиях финансового кризиса Нацбанк должен обеспечить доступ к рефинансированию всем без исключения банковским учреждениям – понятно, при наличии необходимого обеспечения. На некотором этапе это должно стать определенной альтернативой межбанковскому кредитованию, замершему в результате взаимного недоверия.

Во избежание рисков, связанных с ухудшением кредитных портфелей банков, Нацбанку целесообразно провести индивидуальную работу с правлениями и владельцами всех банков. Должны быть проанализированные риски роста объемов просроченных кредитов по всем категориям заемщиков, особенно попроблемным направлениями кредитования. Речь идет о кредитах предприятиям строительной отрасли, металлургическим предприятиям, об ипотечных и потребительских кредитах. Нужно уже в ближайший месяц разработать варианты действий банков и Нацбанка в случае резкого роста объемов просроченных кредитов. Возможно, Нацбанку даже целесообразно давать банкам согласие на реструктуризацию задолженности заемщиков, если они могут обслуживать проценты по кредитам, с соответствующей поддержкой ликвидности этих банков. В любом случае задачей Нацбанка должно стать сохранение банков и главное – выполнение ими всех обязательств по текущим и срочным депозитам.

Для предотвращения роста просроченной задолженности в экономике нужно способствовать кредитованию предприятий, особенно в промышленности и аграрном секторе, в том числе – предоставляя необходимое рефинансирование банкам. Важно лишь, чтобы это рефинансирование сопровождалось сокращением абсолютного размера потребительского и ипотечного кредитования (в части приобретения земли и недостроенных и не введенных в эксплуатацию жилых помещений) и остановкой наращивания объемов социальных выплат населению.

И о проблемам с пенсионными выплатами... Очевидно, что в условиях кризиса начинать пенсионную реформу (повышение возраста выхода на пенсию и сокращение обязательств солидарной системы с одновременным формированием частных форм накопления пенсионных сбережений в пенсионных фондах, банках, страховых компаниях) невозможно. И потому правительству, стиснув зубы, нужно сокращать другие социальные расходы бюджета. В то же время необходимо уже в 2009 году принять изменения в законодательство, согласно с которыми повышение возраста выхода на пенсию начнется в 2013–2014 году и будет проводиться в течение следующих 10–15 лет.

Иного выхода в принципе не существует, и гражданам это нужно сказать честно и откровенно.

Борис Кушнирук, экономист