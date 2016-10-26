Действия России на востоке Украины не способствуют снижению напряженности в отношениях с НАТО - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов альянса.

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"Россия продолжает дестабилизировать восток Украины с военной и финансовой поддержкой сепаратистов. Это не способствует снижению напряжения или восстановлению предсказуемости в наших отношениях", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, министры также будут обсуждать "недавнюю военную деятельность России вдоль наших границ".

"Неподалеку от наших границ Россия продолжает определенное военное поведение, включая массивное количество внезапных учений. Россия также расположила способные нести ядерные ракеты системы "Искандер" в Калининграде и прекратила действие договора по утилизации оружейного плутония с США", - пояснил он.

Кроме того, на заседании министры будут говорить о том, как "продвигать вперед решения, которые мы приняли на саммите в Варшаве - как по усилению сдерживания и обороны, так и по проектированию стабильности за нашими границами". "Мы отмечаем прогресс в увеличении присутствия НАТО на востоке нашего Альянса и в регионе Черного моря", - подчеркнул Столтенберг.