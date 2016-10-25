ЕС должен продолжать санкции против РФ до полного выполнения Минских соглашений – посол США в НАТО

Об этом он заявил во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Я думаю, что доказательства, поступающие с Донбасса, неспособность продвигаться быстрее в полном выполнении (Минских договоренностей, «Минска» - УНИАН) приведут к тому, что ЕС возобновит санкции. Мы ожидаем, что ЕС присоединится к США в вопросе санкций для России до того времени, пока мы не увидим полного выполнения «Минска», – заявил посол.

Лют отметил, что «никто не доволен прогрессом на Донбассе и выполнением «Минска».

«Есть совместная ответственность за выполнение «Минска», но мы думаем, что особый груз ответственности лежит на России и сепаратистах, которых поддерживает Россия. Особая тяжесть ответственности на них (за то), чтобы сделать первые шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности, чтобы было возможным сделать политические шаги, которые также включает «Минск», – подчеркнул американский посол.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. Украина подчеркивает, что в «дорожной карте выполнения Минских соглашений пакет по безопасности должен предшествовать политическому.

Порошенко также отметил, что сейчас речь не идет о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.