Яценюк срочно отбыл в Вашингтон

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК срочно отбыл с рабочей поездкой в г. Вашингтон (США) с целью проведения переговоров относительно предоставления Украине кредита от Международного валютного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В ходе своего визита глава украинского парламента намерен встретиться с Директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ и президентом Всемирного банка Робертом ЗЕЛИКОМ. Также запланирован еще ряд двусторонних встреч.