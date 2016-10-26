Порошенко обсудил с Байденом привлечение США к реализации Минских договоренностей
01:01, 26 октября 2016Политика
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Президент Петр Порошенко проинформировал Вице-президента США Джозефа Байдена о встрече лидеров государств Нормандского формата в Берлине.
фото: УНИАН
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, отдельно была отмечена важность продолжения политики активного привлечения американской стороны в вопросе содействия имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.
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Глава государства призвал к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики санкций против России в связи с продолжением агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.
Собеседники также обсудили ход украинских реформ и продолжения их поддержки со стороны США.
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