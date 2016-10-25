За украинский безвиз могут проголосовать до саммита ЕС-Украина – докладчик Европарламента

Европарламент может проголосовать за отмену виз для украинцев до саммита Украина-ЕС, но сначала позицию в этом вопросе должен согласовать Совет ЕС. Об этом рассказала докладчица по визовому вопросу в Европарламенте Мария Габриэл, пишет "Немецкая волна".

Читайте такжеПорошенко: Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны ЕС до 24 ноября

"Мяч сейчас на стороне Совета ЕС, который должен принять решение", после чего начнутся переговоры между основными европейскими институтами - Европейской Комиссией (ЕК), Европарламентом (ЕП) и Советом ЕС. Мы получили определенные сигналы сильной политической поддержки от некоторых лидеров государств и друзей Украины, которые, я надеюсь, повлияют на принятие Советом ЕС быстрого и справедливого решения для украинских граждан", - заявила Габриэл. Впрочем, она не уточнила, насколько быстро это может произойти.

Как пояснила евродепутат, после принятия решения Советом ЕС переговоры могут состояться "действительно быстро" и голосование на пленарном заседании ЕП может состояться только будет согласован общий текст. "Следующая пленарная сессия начинается 21 ноября, и тогда, теоретически, наступит время (для принятия решения - ред.)", - отметила Габриэл.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что разработка механизма временной приостановки безвизового режима в ЕС не связана с Украиной.

Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года.

В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации. 26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС. 9 октября глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что ЕС в октябре-ноябре вынесет положительное решение относительно введения безвизового режима с Украиной.