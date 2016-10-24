Народные депутаты из УКРОПа предлагают закрыть банки с российским капиталом

Документ представили народные депутаты из «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй, Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Александр Шевченко, Александр Дубинин и Виктор Шевченко.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», которые предусматривают полномочия и обязанность Национального банка Украины устанавливать факт наличия связи банков со страной-агрессором. Если такая связь будет установлена, банку откажут в предоставлении банковской лицензии или отзовут ее.

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«В случае если НБУ установит связь банка со страной-агрессором, в частности с Россией, такому банку будет направлено требование устранить эту связь в течение 6 месяцев. Фактически, речь идет о том, что российские акционеры должны продать свои доли. Если за этот срок требование не будет выполнено, регулятор обязан отозвать лицензию финучреждения в течение двух недель», – пояснил один из авторов законопроекта Виталий Куприй.

Также в законопроекте предлагается обязать Национальный банк Украины провести проверку всех зарегистрированных банков в Украине на наличие среди лиц, связанных с ними, резидентов страны, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины. На проведение такой ревизии отводится месяц со дня вступления этого закона в силу.

«Банки с российскими корнями – речь идет не только о государственных банках РФ, но и обо всех, имеющих связи с россиянами, получат 7,5 месяца на то, чтобы уладить свои дела: месяц продлится проверка НБУ, 6 месяцев отводится на продажу или закрытие финучреждения и две недели – на отзыв лицензии», – добавил Виталий Куприй.

Как известно, в Украине сейчас представлено более 10 банков, связанных с Россией. В частности, это «Сбербанк России», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк».

Напомним, ранее группа народных депутатов из УКРОПа предложила парламенту принять законопроект о введении секторальных санкций против России в банковской сфере.