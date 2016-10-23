Порошенко заявил, что заполнит е-декларацию в течение 9 дней
20:40, 23 октября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, несмотря на несовершенную форму е-декларации, он заполнит ее в течение 9 дней.
Порошенко: Я 16 лет заполняю все декларации, в отличие от многих борцов с коррупцией / Фото УНИАН
Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.
«Я 16 лет заполняю все декларации, в отличие от многих борцов с коррупцией, и там все открыто», – заявил он.
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«В настоящий момент форма электронной декларации не является совершенной, и мне она так же не нравится, как и любому, кто ее заполняет, но это не есть повод для того, чтобы ее не заполнять. За эти девять дней президент Украины Петр Порошенко при любых обстоятельствах декларацию заполнит и обнародует», - отметил Порошенко.
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