Порошенко заявил, что заполнит е-декларацию в течение 9 дней

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Я 16 лет заполняю все декларации, в отличие от многих борцов с коррупцией, и там все открыто», – заявил он.

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«В настоящий момент форма электронной декларации не является совершенной, и мне она так же не нравится, как и любому, кто ее заполняет, но это не есть повод для того, чтобы ее не заполнять. За эти девять дней президент Украины Петр Порошенко при любых обстоятельствах декларацию заполнит и обнародует», - отметил Порошенко.